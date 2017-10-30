Пёрселл: мы с Петерссоном и Хохряковым думаем больше об атаке, мысли совпадают

Нападающий «Авангарда» Тедди Пёрселл рассказал о налаживания взаимопонимания в своей тройке и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, который начнётся в Омске в 16:00 мск.

«Чувствую себя хорошо, с каждым днём всё лучше и лучше. Нужно было справиться с разницей во времени после перелёта, найти квартиру, сделать другие важные дела. Сейчас уже чувствую себя как дома. Уже понял систему игры «Авангарда». Партнёры подсказывают мне, также я посмотрел видео перед игрой с ЦСКА. Я думаю, мне нужно привыкнуть к размеру площадки, всё-таки здесь больше свободного льда, чем на аренах в Северной Америке, почувствовать, где я должен находиться в тот или иной момент. Буду работать с максимальной отдачей, принимать правильные решения — и вся эта адаптация пройдёт для меня гораздо легче.



ЦСКА — быстрый соперник, который выкладывается полностью в каждом игровом эпизоде. Поэтому нам нужно быть предельно сконцентрированными в обороне. К тому же, я уверен, парни недовольны тем, как сложилась наша последняя игра в Риге. Если мы отдадим на площадке все силы и выполним установку, у нас будет хороший шанс на победу.



Хохряков и Петерссон, с которыми я занимаюсь в одном звене, — отличные мастера. То, что Петерссон говорит по-английски, очень помогает нам, это связывает нашу тройку в единое целое. Вообще, мы все втроём больше думаем об атаке, поэтому наши мысли зачастую совпадают. Нам ещё, конечно, нужно немного времени, но уже после первых тренировок я могу отметить наши взаимодействия. Пока я чаще делаю передачи, но, думаю, должен больше бросать. На европейском льду у тебя появляется больше времени для того, чтобы принять решение, найти партнёра. Но иногда нужно быть немного эгоистом, так что, надеюсь, у меня получится почаще бросать», — цитирует Пёрселла пресс-служба клуба.