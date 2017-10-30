КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

КХЛ определила лауреатов 10-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.



– Лучшим вратарём признан Никита Беспалов («Спартак»), в двух матчах одержавший с командой две победы, обе – всухую. Голкипер красно-белых отразил на этой неделе 100% бросков, нанесённых по его воротам. Его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 174 минуты 26 секунд (119:34 – на этой неделе), и пока это третий в сезоне безголевой отрезок.

– Лучшим защитником признан Войтех Мозик («Витязь»), вместе с командой одержавший одну победу в трёх матчах. Защитник набрал в этих встречах 4 (2+2) очка. Мозик нанёс 11 бросков по воротам, а его общий показатель полезности в данных играх составил «+3».

– Лучшим нападающим признан Мэттью Фрэттин («Барыс»), в трёх матчах забросивший четыре шайбы (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа), при показателе полезности «+2». Нападающий в среднем проводил на льду более 22 минут, на его счету восемь бросков по воротам.

– Лучшим новичком недели признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой одну победу и отметившийся двумя заброшенными шайбами. В среднем форвард проводил на льду более 16 минут и нанёс 15 бросков по воротам соперника.