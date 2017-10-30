Шумаков – о быстрой ответной шайбе ЦСКА: мы верили в себя, поэтому и забили

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков прокомментировал победу над омским «Авангардом» (2:1 ОТ).



«Сегодня не получилась игра в большинстве, наверное, мало бросали. А так, встреча была равная, никто не хотел проигрывать. В хоккее всегда всё решает индивидуальное мастерство и ошибки соперника. После пропущенной шайбы мы ни на секунду не сомневались, что отыграемся. Если в это не верить, то этого и не будет, правильно? Мы верили, поэтому и забили», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов