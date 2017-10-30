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Емелин: два периода игроки «Югры» пластались, спасибо вратарю Шарыченкову

30 октября 2017, понедельник. 22:27 Хоккей

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями после домашней победы над подмосковным «Витязем» (4:1).

«Хочу ребят поздравить с победой. Два периода они пластались, и первый период сыграли безобразно. Огромное спасибо нашему вратарю — Саше Шарыченкову. «Витязь» сегодня сделал очень много бросков. Саша помог, и мы выиграли», — приводит слова Емелина официальный сайт югорчан.

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Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Витязь» уступил «Югре», потерпев девятое поражение в 10 матчах
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Югра Анатолий Емелин
Новости. Хоккей
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