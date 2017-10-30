Емелин: два периода игроки «Югры» пластались, спасибо вратарю Шарыченкову

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился впечатлениями после домашней победы над подмосковным «Витязем» (4:1).



«Хочу ребят поздравить с победой. Два периода они пластались, и первый период сыграли безобразно. Огромное спасибо нашему вратарю — Саше Шарыченкову. «Витязь» сегодня сделал очень много бросков. Саша помог, и мы выиграли», — приводит слова Емелина официальный сайт югорчан.



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