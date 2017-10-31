«Монреаль» забросил восемь шайб «Оттаве»

«Монреаль Канадиенс» одержал разгромную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 8:3 в пользу гостей.

В составе победителей по две шайбы забросили Шарль Юдон (5-я и 17-я минуты) и Арттури Лехконен (14, 54), ещё по одному голу забили Макс Пачьоретти (8), Алекс Гальченюк (38), Брендан Галлахер (40) и Томаш Плеканец (46). За «Оттаву» отличились Том Пайят (1), Райан Дзингел (9) и Кристофер Ди Доменико (31).

Эта победа стала для «Канадиенс» третьей в последних четырёх матчах.