«Вегас» в матче с «Айлендерс» потерял из-за травмы третьего вратаря

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Оскар Данск, который является третьим голкипером команды, не смог закончить матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы.



Во втором периоде форвард «островитян» Андерс Ли задел Данска, после чего тот упал и не смог нормально подняться. Тут же последовал бросок, который он остановил, сразу упал на лёд, а затем с трудом встал, испытывая очевидный дискомфорт. Данск остался в игре, а «Айлендерс» через несколько секунд забили гол, сделав счёт 2:2. После этого голкипер ушёл в раздевалку, а матч заканчивал четвёртый вратарь Максим Лагасе. Встреча завершилась поражением «Вегаса» со счётом 3:6.



Ранее в сезоне «Вегас» уже лишился из-за травм двух первых вратарей – Марка-Андре Флёри и Малкольма Суббэна.

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