«Амур» — «Ак Барс»: Кузьмин получил «5+20» за удар Клинкхаммеру между ног

Защитник «Амура» Денис Кузьмин в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» был удалён до конца игры.



В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу казанской команды «Амур» оборонялся в меньшинстве. Кузьмин с Робом Клинкхаммером боролись на пятачке, и защитник хабаровской команды ударил соперника клюшкой между ног, после чего тот упал на лёд. Судьи выписали Кузьмину большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

«Амур» выстоял при игре «три на пять», после первого периода «Ак Барс» ведёт со счётом 1:0.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.