«Ак Барс» забил «Амуру» уже на третьей минуте, но потерпел поражение

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:1.



Гости открыли счёт в матче на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Александр Свитов. «Амур» сумел забить три гола во втором периоде, перевернув ход противостояния, шайбы на свой счёт записали Томаш Зогорна, Кирилл Рассказов и Александр Горшков.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.