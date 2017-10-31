«Адмирал» уверенно обыграл «Салават», Ткачёв набрал три очка

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым», встреча завершилась со счётом 5:1.



Хозяева поразили ворота соперников трижды во втором периоде, отличились Владимир Ткачёв, Дмитрий Саюстов и Назир Гичибеков. В третьей двадцатиминутке моряки забили ещё дважды — шайбы на свой счёт записали Саюстов и Иван Фищенко. «Салават» ответил только голом Вячеслава Солодухина.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.