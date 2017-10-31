Марков и Ковальчук не попали в состав сборной России на Кубок Карьяла

Нападающий СКА Илья Ковальчук и защитник «Ак Барса» Андрей Марков не попали в состав сборной России на Кубок Карьяла.

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла

34-летний Ковальчук в этом сезоне является лучшим бомбардиром и вторым снайпером КХЛ, в его активе 35 (20+15) баллов за результативность. Участник последних четырёх Олимпиад, бронзовый призёр Игр 2002 года.



38-летний Марков является лучшим бомбардиром-защитником лиги среди россиян, он забросил четыре шайбы и сделал 11 передач в 26 играх. Марков трижды играл за сборную России на Олимпийских играх.

Помимо сборной России в Кубке Карьяла примут участие традиционные участники Евротура – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачёта Евротура) Канады и Швейцарии. Каждая команда проведёт по три встречи, при этом участники Евротура сыграют по две встречи друг с другом. Команда, набравшая наибольшее количество очков в трёх матчах, станет победителем турнира.