Вестерлунд: не рад игре «Салавата», но нам нужно быть терпеливыми

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (1:5).

«Адмирал» уверенно обыграл «Салават», Ткачёв набрал три очка

«Поздравляю „Адмирал“ с победой. Сегодня они играли очень хорошо. Мы пытались подготовиться к игре. Возможно, нам хватило двух первых шайб в меньшинстве. Мы старались вернуться в игру в третьем периоде, рисковали, но не преуспели в этом. На маленькой площадке хоккей другой. Но, я думаю, это был хороший матч.



Конечно, я не рад тому, как мы играли. У нас тоже были моменты, это была очень равная игра. Теперь у нас в составе есть новые игроки, некоторые игроки вернулись. Нам нужно быть терпеливыми», — цитирует Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».