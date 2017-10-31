Стиллман: к игрокам «Адмирала» приходит уверенность, три очка очень нужны

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредрик Стиллман поделился впечатлениями после домашней победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:1.



«Безусловно, я очень рад победе, особенно после двух поражений в последних играх, в которых мы забросили лишь одну шайбу. Даже если мы играли хорошо, мы не набрали очков. Я рад, что к ребятам приходит уверенность. Мы говорили об этом перед матчем, и они старались весь матч. Три очка — это то, что нам нужно», — приводит слова Стиллмана официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Адмирал» уверенно обыграл «Салават», Ткачёв набрал три очка