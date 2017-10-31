Гомоляко: вероятность того, что мы увидим Шалунова и Шумакова на КПК, велика

Чемпион России, бывший вице-президент челябинского «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением об отсутствии в составе сборной России на Кубок Карьяла нападающих ЦСКА Сергея Шумакова и Максима Шалунова.



«Я много раз говорил, что наш тренерский штаб понимает, что делает. Ротация перед Олимпийскими играми будет огромнейшей. На этот этап Евротура не поехали Шалунов с Шумаковым, на следующий кто-то ещё может не поехать. Наверняка тренерам и менеджерам хотелось бы посмотреть как можно больше кандидатов, но все в один турнир не укладываются. Поэтому я думаю, что игроки будут ротироваться. Велика ли вероятность того, что мы увидим их на Кубке Первого канала в Москве? Я думаю, да», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла