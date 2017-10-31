Назаров: «Нефтехимик» ведёт переговоры по приобретениям, получится — узнаете

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров дал комментарий после поражения в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Хочу поздравить коллегу с победой. Выдался интересный матч. Тяжелый для нас выезд. Есть над чем подумать. Продолжаем работать и стараться. Дебют Сорокина? Старался, молодец. Сыграл, почти что, без ошибок. Будут ли какие либо приобретения? Всегда идут переговоры, если что-то получится — узнаете », — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» взял верх над «Нефтехимиком», прервав неудачную серию