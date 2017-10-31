В Адыгее появилось отдельное первенство Ночной лиги, в нём участвуют две команды

Региональный представитель Ночной лиги Андрей Смирнов рассказал о появлении первенства в Республике Адыгея.



«Есть люди из Майкопа, из Энема, из других населённых пунктов в Адыгее. Мы тренируемся в Горячем Ключе второй год уже, можно сказать. Приглашали в Краснодарский край играть, но поскольку у нас уровень не очень сильный, мы решили, что нам проще организовать своё первенство. Весной обратились в Москву, к руководству Ночной лиги. Летом нам разрешили играть – у нас ведь две команды всего-навсего. Но для того чтобы играть в хоккей, ведь нужно как минимум две команды, правильно? И вот прошёл первый матч. „Титан“ — «Фишт». Мы — начали!



Кто играет? В основном это люди из разных регионов России, которые переехали к нам, в Краснодарский край, или работают здесь — и когда-то играли в хоккей. Из Хабаровска даже есть. Те люди, кто приехал сюда, на Кубань, из центральных регионов России, хоккейных регионов, они, как правило, играли. Кто-то лучше, кто-то хуже. А есть те, кто никогда не играл, кто вот только в прошлом году встал на коньки. Так что разный контингент. Но у всех есть одно общее — желание играть в хоккей. Поэтому мы и организовали наш турнир, только для этого", — цитирует Смирнова официальный сайт лиги.

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