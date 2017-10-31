Вадим Шипачёв возвращает подписной бонус «Вегасу» — $ 2 млн

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв находится в процессе возвращения подписного бонуса в размере $ 2 млн своему клубу, информирует североамериканский журналист Эрик Энгелс в своём «твиттере».



Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй.



Клуб дисквалифицировал игрока без выплаты зарплаты. Весной Вадим подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол.

Источник: Шипачёв вернётся в Россию