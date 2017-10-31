Аболс: «Лада» безобразно сыграла в обороне, видно на собрании я глупости говорил

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:6.



«При такой безобразной игре в обороне ещё удивительно, что за пять минут до конца счёт был ничейным. У нас с голами туго в этом сезоне, но в обороне относительно неплохо, пропускаем не так много. Десятые-двенадцатые в лиге по пропускаемым голам были до игры. Повторю, в обороне играли просто безобразно. Видимо, на собрании я полную глупость им нарассказывал, если те, кто начинает игру, пропускают гол через десять секунд с раската.



Характер наших хоккеистов? Ну да, сравнивали счет, но всегда можно лучше. Характер, он должен быть, если ты в хоккей играешь. Но это не натренировать, он либо есть, либо его нет. Новичок из НХЛ Харпер? Начал он очень здорово, весело, сразу нашёл взаимопонимание с Филатовым. Но Филатова у нас сейчас нет, поэтому он сейчас ещё ищет свою игру», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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