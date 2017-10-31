Скудра — о долгах по зарплате: есть небольшие задержки, но у кого их нет?

Главный тренер нижегородского “Торпедо” Петерис Скудра поделился впечатлениями от победы над московским “Динамо” (1:0 Б).



“Чувствовалась нервозность. У обеих команд не совсем всё получается, особенно у нас, с реализацией моментов. Мы при хорошей игре смогли сегодня победить, чего не было в домашней серии. Для меня очень важен характер команды, когда она не ломается, когда тяжело, а она играет и создаёт. Шайба будет заходить. Именно игра, тактика и создание моментов для нас сейчас самое главное. Мы очень тщательно готовились к матчу. Ребята ложились под шайбу, проявили характер и смогли победить.



Захарчук провёл полторы тренировки. У него много хороших качеств. Нацеленный парень, может забить. Он и делал это в том году за “Сочи”. Тринадцать голов забить в этой лиге тоже надо уметь. Нам нравится такой агрессивный парень. Он даёт нам возможность поддавить. Первой его игрой я доволен. Мы два раза в ноль вышли — сегодня и в прошлой игре. В чём у нас проблема? Надо забить.



Долги по зарплате? У нас всё в рабочем режиме. Есть небольшие задержки, но у кого их нет? Мы не обращаем на это внимания. У нас есть отличная группа игроков, которая являет собой костяк. Они бьются не только на льду. Как они сражаются в раздевалке перед игрой… Я должен их только поддержать и направить, их настраивать не надо. Они большие молодцы в этом плане”, — передаёт слова Скудры корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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