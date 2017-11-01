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Костюм Дмитрия Орлова на Хэллоуин попал в тройку лучших по версии НХЛ

1 ноября 2017, среда. 08:23 Хоккей

Костюм защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова попал в тройку лучших костюмов на Хэллоуин по версии НХЛ. Орлов и его жена переоделись в персонажей мультфильма «Красавица и чудовище».

Второе место заняли защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози с девушкой в костюмах зомби. Первое место досталось нападающему «Нэшвилла» Нику Бонино, который вместе с женой переоделся в хоккейных фанатов и просил на улице автографы. Отмечается, что Бонино сумел получить 15 автографов.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Дмитрий Орлов Роман Йози
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1 ноября 2017, среда
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