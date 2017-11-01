Костюм Дмитрия Орлова на Хэллоуин попал в тройку лучших по версии НХЛ

Костюм защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова попал в тройку лучших костюмов на Хэллоуин по версии НХЛ. Орлов и его жена переоделись в персонажей мультфильма «Красавица и чудовище».



Второе место заняли защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози с девушкой в костюмах зомби. Первое место досталось нападающему «Нэшвилла» Нику Бонино, который вместе с женой переоделся в хоккейных фанатов и просил на улице автографы. Отмечается, что Бонино сумел получить 15 автографов.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.