Лундквист вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству побед

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:4) одержал 408-ю победу в карьере и вышел на чистое девятое место по этому показателю в истории НХЛ.



Лундквист обошёл Гленна Холла, у которого на счету 407 побед. 35-летний Лундквист выступает в «Рейнджерс» с 2005 года и по итогам сезона-2011/12 был признан лучшим вратарём. Всего в НХЛ он одержал 408 побед в 752 матчах при проценте отражённых бросков 91,9 и коэффициенте надёжности 2,33. Чтобы сравняться с Тони Эспозито, который занимает восьмое место, Лундквисту надо добраться до отметки 423 победы. Лидером по этому показателю является Мартин Бродо, который выиграл 691 матч в карьере.

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