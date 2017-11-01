«Югра» подтвердила обмен защитника юниорской сборной России Галенюка в СКА

«Югра» и СКА произвели обмен игроками. В питерский клуб уезжает защитник «Мамонтов Югры» Данила Галенюк. В Ханты-Мансийск едут 21-летний нападающий Архип Неколенко и 23-летний защитник Юрий Козловский. Ранее о скором переходе Галенюка сообщал «Чемпионат».

17-летний Галенюк в этом сезоне выступает в МХЛ за «Мамонтов Югры», в 13 матчах он отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+3». В 2017 году Галенюк в составе сборной России завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Он провёл на турнире семь матчей и набрал 2 (1+1) очка. В 2016 и 2017 годах также принимал участие в мемориале Глинки.

Неколенко — воспитанник хоккейной школы «Крылья советов», действующий обладатель кубка Гагарина в составе СКА. В плей-офф сыграл два матча, в которых набрал один балл за результативную передачу. В этом сезоне Неколенко провёл 19 матчей за «СКА-Нева» и набрал 4 (2+2) очка.



Козловский – воспитанник «Спартака», с молодёжной командой которого выиграл кубка Харламова, участник зимней Универсиады-2017. Козловский в текущем сезоне сыграл 17 встреч за фарм-клуб СКА, где набрал 6 (1+5) очков.

В «Югре» Козловский будет играть под номером 7, а Неколенко – 12.