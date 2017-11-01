Задоров – о непопадании в состав «Колорадо»: паршиво быть в «собачьей конуре»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о том, почему попал в немилость к главному тренеру Джареду Беднару. Российский хоккеист не попадал в состав в двух последних матчах «лавин», а всего в этом сезоне провёл восемь игр и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0».

«Быть в «собачьей конуре» — это паршиво. Как я туда попал? Это вопрос не ко мне. Я, в отличие от других защитников, не провёл пары великолепных матчей. В команде восемь игроков обороны, приходится ротировать состав. Я допустил пару ошибок. Думаю, все их допускают. Единственный способ пройти через это – упорно работать, вот и всё», — цитирует Задорова Denver Post.