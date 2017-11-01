Лемтюгов после перевода из реанимации записал видеообращение к болельщикам

Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов, которому удалили селезёнку после столкновения с Александром Липиным в матче с «Барысом», записал видеообращение к болельщикам. Лемтюгов после операции 10 дней находился без сознания в реанимации, фанаты «Авангарда» сдавали для него кровь.



«Арена, привет! По всем вам очень сильно соскучился. По льду, по команде, по игре. Хотел бы вас всех поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказали в нужный момент. Она мне очень сильно помогла. Та энергия, которую вы дали, я тоже чувствовал. теперь мы одной крови в прямом и переносном смысле. Мы – ястребы! До встречи», — сказал Лемтюгов.

Болельщики уронили… калитка открылась… Случайные, но жуткие травмы в КХЛ Николай Лемтюгов в обычном столкновении порвал селезёнку. Какие ещё несчастные случаи происходили в КХЛ?

Видео можно посмотреть также на канале «Авангарда» в YouTube.