Беттмэн — о «Вегасе»: создана потрясающая команда благодаря правилам расширения

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн оценил старт «Вегас Голден Найтс» в текущем сезоне. Новичок лиги выиграл 8 матчей из 11 в текущем сезоне. Это лучший старт для новичков НХЛ за всю историю. При этом российский форвард команды из Лас-Вегаса Вадим Шипачёв вернётся в Россию, контракт с ним будет расторгнут.

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«Это фантастический старт. Что больше всего меня поразило в «Вегасе», так это качество и уровень работы организации. Это отличный пример того, как спорт может быть связан с обществом.

Расширение лиги и появление новой команды были тщательно спланированы, в итоге всё оказалось успешным. Мы подготовили правила расширения, вложили туда много мыслей. Благодаря правилам расширения генеральный менеджер Макфи создал потрясающую команду», — цитирует функционера Las Vegas Review Journal.