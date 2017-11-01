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2 ноября КХЛ может снять дисквалификацию с тафгая «Барыса» Рыспаева

1 ноября 2017, среда. 16:31 Хоккей

Тафгай Дамир Рыспаев прокомментировал возможное снятие своей дисквалификации в КХЛ на этой неделе.

«Торпедо» У-К подписало односторонний контракт с тафгаем Рыспаевым

«2-го числа будет принято решение по мне в КХЛ. Пока я в Усть-Каменогорске и буду ждать вердикта здесь. Я тренируюсь с «Торпедо» и готов выйти на лёд в предстоящей серии игр.

22 сентября мне разрешили выступать в ВХЛ, за команду родного города. Был рад играть именно за Усть-Каменогорск. Время, проведённое здесь и в «Номаде», не прошло даром. Я набрался игрового опыта. С «Номадо» мы выиграли Кубок. Что касается ВХЛ, мне было интересно, какая здесь игра. Здесь быстрый, хороший хоккей, есть отличия от чемпионата Казахстана, но незначительные. Месяц, который я провёл здесь, считаю, прошёл неплохо. Да, было сыграно не так много матчей… Но во всех играх, в которых участвовал, я проводил минимум 7-9 минут на льду. Думаю, это неплохо. Ждём решения КХЛ. Мне хочется помогать «Барысу», но пока на ближайшем горизонте игры «Торпедо», — сказал Рыспаев.

«Дамир Рыспаев обратился в дисциплинарный комитет с заявлением о допуске к участию в соревнованиях, проводимых КХЛ. Дело будет рассмотрено 2 ноября», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги рассмотрела заявление Межрегионального профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной дисквалификации с игрока. Рассмотрев все материалы дела, совместная дисциплинарная палата приняла решение разрешить Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых и проводимых ФХР.

КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную дисквалификацию после того, как он стал зачинщиком драки с несколькими игроками «Куньлуня» во время Кубка президента Казахстана в Астане. В сентябре защитнику разрешили играть в ВХЛ, после чего он провёл пять матчей за усть-каменогорское «Торпедо», забросил одну шайбу и заработал две минуты штрафа.

Рыспаев: на провокации не реагирую, но если ко мне есть претензии – я готов
Главный нарушитель спокойствия возвращается в большой хоккей и передаёт привет Виталию Меньшикову.
Источник: Шайба.kz Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Торпедо Усть-Каменогорск Дамир Рыспаев
Новости. Хоккей
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