КХЛ дисквалифицировала Кузьмина из «Амура» на 1 матч, Кондратьева — на 2

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата «Амур» — «Ак Барс».

Время – 12.17. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Амура» Дениса Кузьмина наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Время – 24.44. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Амура» Максима Кондратьева наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.