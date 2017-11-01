«Салават Юлаев» объявил конкурс на новый логотип, приз — 100 000 рублей

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил открытый конкурс на создание нового логотипа команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Участие в конкурсе могут принимать физические лица, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Приём работ на конкурс осуществляется с 01.11.2017. по 01.03.2018.



Работы участника не должны нарушать авторских, имущественных прав третьих лиц, не зарегистрированных в качестве объектов (результатов) интеллектуальной деятельности (товарных знаков, торговых марок, знаков обслуживания и пр), а также не включает охраняемые и сходные до степени смешения элементы объектов (результатов) интеллектуальной собственности, не участвовали в других конкурсах. Конкурсные материалы участникам Конкурса не возвращаются. Каждый участник может выставить на Конкурс неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.



При оценке эскизных решений логотипа используются следующие критерии:



— выразительность художественного решения логотипа;



— соответствие тематике Конкурса;



— оригинальность и уникальность художественного решения логотипа;



— мастерство;



— содержание эскиза;



— техническое исполнение;



— глубина раскрытия темы;



— творческий подход.



По окончании приёма всех работ будет проведено голосование жюри с 01.03.2018г. по 15.03.2018г. для определения наилучшего символа уфимского хоккейного клуба. Подведение итогов состоится 15.03.2018 денежную сумму в размере 100 000 рублей.