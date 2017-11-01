Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

П. Зубов — о Салаке: ему звонят, это закидоны в жёлтой прессе. Ему всё надоело

1 ноября 2017, среда. 18:48 Хоккей

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1).

«Йокерит» уступил «Сибири» и проиграл пять матчей из последних шести

«Наши болельщики как всегда хорошо выступили. Мы в принципе уже в плей-офф, так что нам всё равно, с какой командой играть. Надо набирать очки через игру, через работу. Рады, что победили такого солидного соперника, как «Йокерит». Рад, что выиграли при нашем кадровом голоде. Вынуждены были играть в шесть защитников. В Нижнем Новгороде у нас три игрока выбыло. Санникову дают два матча, а человеку, что травмировал Энеруда на два месяца, – один. Хотел бы узнать у наших главных судей, как это и с чем это едят.

Два периода отыграли хорошо, в третьем – наелись, перешли на три звена. Есть, конечно, ошибки, мелочи, о которых мы постоянно говорим. Их надо искоренять, чтобы команда более солидно работала на льду. Что мы поменяли в игре? У меня доски нет, чтобы показать. Прежде всего отношение поменяли. Собрания закончились, слава богу. Ребята что-то поняли. Да, мы все друзья-товарищи, но надо жёстче спрашивать с себя, чтобы команда жила.

С вратарём на матч с ЦСКА ещё не определились. Сможет ли Красиков стать первым номером? Всё может быть. Там, правда, какие-то закидоны в жёлтой прессе проскакивают. Салак сегодня специально пошёл поговорить с Фастовским, сказать, что ему всё надоело. Да, ему звонят. Но для чего это делается? Непонятно. Поэтому у нас два сильных вратаря, есть из чего выбирать. Саша попросил тренировки под него сделать, мы работаем с ним. Всё нормально.

Возвращение Сопина и Левицкого? Шанс иногда предоставляется, когда казалось, что уже всё. Они своим шансом воспользовались. Рад и за Игоря, и за Алексея. Сопину нужно обрести уверенность, потому что он игрок нужный, в том числе и в раздевалке. У него динамовский дух – настоящий, мужской. «Сибирь» нуждалась в центральном нападающем такого плана, как Бодров. Он хорошо играет в обороне, быстро схватил систему. Это не может не радовать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Агент Салака: Александр не просил обмена, «Сибирь» на него рассчитывает

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Сибирь Александр Салак Павел Зубов
Новости. Хоккей
1 ноября 2017, среда
19:36 Белов – о победе «Витязя» по буллитам: так даже лучше, чем в основное время
19:19 ЦСКА на выезде разгромил «Югру», выиграв третий матч подряд
19:19 Толванен: я люблю внимание, но помню, что остаюсь одним из самых молодых в КХЛ
19:07 Е.Бодров: хорошо влился в игру «Сибири», системы Вестерлунда и Зубова отличаются
18:58 «Авангард» уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд
18:56 Хет-трик Доуса помог «Барысу» одолеть «Слован» и потеснить «Авангард» со 2 места
18:55 Ю. Ялонен – о Новосибирске: по атмосфере это одно из лучших мест, где я бывал
18:48 П. Зубов — о Салаке: ему звонят, это закидоны в жёлтой прессе. Ему всё надоело
18:24 Нападающий Смоленяк в ближайшее время покинет «Слован»
18:05 Горский прокомментировал незасчитанные голы «Северстали» в Ярославле
17:53 «Йокерит» уступил «Сибири» и проиграл пять матчей из последних шести
17:47 «Салават Юлаев» объявил конкурс на новый логотип, приз — 100 000 рублей
17:35 Горский — об аплодисментах Семёнова судьям: продолжил издевательское поведение
17:27 КХЛ дисквалифицировала форварда рижского «Динамо» Эдгарса Кулду на 1 матч
17:16 Защитник «Локомотива» Елесин получил двухматчевую дисквалификацию
17:06 10 игроков из КХЛ вызваны в сборную Беларуси на Турнир четырёх наций
17:02 КХЛ дисквалифицировала Кузьмина из «Амура» на 1 матч, Кондратьева — на 2
16:54 Дмитрий Сёмин проводит свой 600-й матч в КХЛ
16:31 2 ноября КХЛ может снять дисквалификацию с тафгая «Барыса» Рыспаева
16:22 КХЛ перенесла матч «Нефтехимик» — «Магнитка» с 6 на 22 ноября
16:07 Смолин: я — патриот «Торпедо». Проблема России — мало кто играет за родные клубы
16:06 Экс-защитник «Сибири», «Барыса» и «Авангарда» Кудроч стал тренером
16:00 Беттмэн — о «Вегасе»: создана потрясающая команда благодаря правилам расширения
15:49 Московская область выделит 9 млн рублей на женский молодёжный ЧМ в Дмитрове
15:32 Самый большой дивизион «40+» в России открыл сезон Ночной лиги в Рязани
14:46 Лемтюгов после перевода из реанимации записал видеообращение к болельщикам
14:41 Салак вновь не попал в стартовый состав «Сибири», с «Йокеритом» сыграет Красиков
14:23 Тротц — о симуляциях: раздражает, что в НХЛ вернулся футбольный менталитет
13:42 Задоров – о непопадании в состав «Колорадо»: паршиво быть в «собачьей конуре»
13:18 «Югра» подтвердила обмен защитника юниорской сборной России Галенюка в СКА
12:46 Никита Трямкин признан лучшим защитником КХЛ в октябре
12:22 Манукян — о реванше после 2:6 в Подольске: нужно отдать должок «Витязю»
11:43 Капитан «Дакс» Гецлаф пропустит не меньше 3 матчей после попадания шайбы в лицо
11:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
11:10 Атюшов — о пародии на Бузову: пообещал ребятам, после гола поздно было отступать
11:01 «Куньлунь» подписал контракт до конца сезона с экс-форвардом «Динамо» Р Лессио
10:43 Экс-нападающий «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» Паренто перешёл в «Автомобилист»
10:25 Стали известны имена игроков CHL, сыграющих за сборную России в Суперсерии
09:53 Ягр: вернусь в состав «Флэймз» только полностью готовым. Не хочу отбывать номер
09:40 Тарасенко: «Сент-Луис» может ещё прибавить, пусть победы не будут сюрпризом
09:28 Бурк: хоккей на ОИ в Пхёнчхане будет более захватывающим, чем в Сочи
08:47 Лундквист вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству побед
08:23 Костюм Дмитрия Орлова на Хэллоуин попал в тройку лучших по версии НХЛ
08:12 «Рейнджерс» — «Вегас»: серия невероятных сейвов Лундквиста
05:46 «Виннипег» на выезде одолел «Миннесоту», «Детройт» дома переиграл «Аризону»
Все новости RSS
Партнерский контент