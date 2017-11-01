П. Зубов — о Салаке: ему звонят, это закидоны в жёлтой прессе. Ему всё надоело

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1).

«Йокерит» уступил «Сибири» и проиграл пять матчей из последних шести

«Наши болельщики как всегда хорошо выступили. Мы в принципе уже в плей-офф, так что нам всё равно, с какой командой играть. Надо набирать очки через игру, через работу. Рады, что победили такого солидного соперника, как «Йокерит». Рад, что выиграли при нашем кадровом голоде. Вынуждены были играть в шесть защитников. В Нижнем Новгороде у нас три игрока выбыло. Санникову дают два матча, а человеку, что травмировал Энеруда на два месяца, – один. Хотел бы узнать у наших главных судей, как это и с чем это едят.



Два периода отыграли хорошо, в третьем – наелись, перешли на три звена. Есть, конечно, ошибки, мелочи, о которых мы постоянно говорим. Их надо искоренять, чтобы команда более солидно работала на льду. Что мы поменяли в игре? У меня доски нет, чтобы показать. Прежде всего отношение поменяли. Собрания закончились, слава богу. Ребята что-то поняли. Да, мы все друзья-товарищи, но надо жёстче спрашивать с себя, чтобы команда жила.



С вратарём на матч с ЦСКА ещё не определились. Сможет ли Красиков стать первым номером? Всё может быть. Там, правда, какие-то закидоны в жёлтой прессе проскакивают. Салак сегодня специально пошёл поговорить с Фастовским, сказать, что ему всё надоело. Да, ему звонят. Но для чего это делается? Непонятно. Поэтому у нас два сильных вратаря, есть из чего выбирать. Саша попросил тренировки под него сделать, мы работаем с ним. Всё нормально.



Возвращение Сопина и Левицкого? Шанс иногда предоставляется, когда казалось, что уже всё. Они своим шансом воспользовались. Рад и за Игоря, и за Алексея. Сопину нужно обрести уверенность, потому что он игрок нужный, в том числе и в раздевалке. У него динамовский дух – настоящий, мужской. «Сибирь» нуждалась в центральном нападающем такого плана, как Бодров. Он хорошо играет в обороне, быстро схватил систему. Это не может не радовать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Агент Салака: Александр не просил обмена, «Сибирь» на него рассчитывает

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