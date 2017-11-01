Толванен: я люблю внимание, но помню, что остаюсь одним из самых молодых в КХЛ

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (1:2).



«Тяжёлый получился матч. «Сибирь» забросила две шайбы в первой половине встречи, хорошо оборонялась, но у нас были свои голевые моменты. Увы, реализовать их мы не смогли и продолжили неудачную серию. Один забитый гол – этого явно недостаточно, чтобы рассчитывать на победу. Большое количество штрафов с нашей стороны даже трудно объяснить. Несколько удалений были получены в абсолютно простых ситуациях, это были глупые удаления. Знали ли мы, что у «Сибири» в воротах будет играть Красиков? Нет, мы не знали, что Салака не будет, специально к этому не готовились.



Знаю, что в нынешнем сезоне мне оказывают большое внимание, поскольку удаётся много забивать – постоянно пишет пресса, спрашивают болельщики. Мне по душе комплименты, которые говорят про мою игру, и это здорово, что теперь все знают, кто я есть, подходят фотографироваться. Но я не забываю, что я – один из самых молодых хоккеистов в лиге, и мне нужно продолжать работать, развивать свою игру. Я не думаю, что внимание прессы оказывает на меня дополнительное давление. Я стараюсь стать лучше», — сказал Толванен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



На счету 18-летнего финна 23 (13+10) очка в 25 матчах регулярного чемпионата—2017/18.

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