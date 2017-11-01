Кугрышев – о плохой реализации: «Авангард» 300 раз бросил в живот Сапрыкину

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги встречи с «Витязем» (2:3 Б).

«Проблемы с реализацией у нас уже не первый матч, и не второй, и не третий. Создаём моменты, но нет голов, будем работать над этим. У многих ребят безголевые серии затянулись, в том числе и у меня, всё это нужно преодолевать только через работу. Тяжело играть против вратаря Сапрыкина? Да мы ему в живот бросали 300 раз, так что дело не во вратаре.

Сейчас все команды неудобные, все цепляются, борются, со всеми играть тяжело. Затянули буллитную серию, надо было раньше её завершать. Сами, всё сами сегодня… Буллиты на тренировках не отрабатываем», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.