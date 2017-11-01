Емелин: за 15 периодов забил Шэн 99 года рождения, форварды «Югры» — нахлебники

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«ЦСКА — с победой! Тут, как говорится, без вариантов: мы проиграли всю борьбу. Поэтому что тут комментировать — 0:5.



Как забить, если у нас нападающие за 15 периодов забили всего один гол, и тот забил нападающий 1999 года рождения Павел Шэн. Остальные нападающие у нас — нахлебники. Сейчас будем что-то менять, что-то искать, будем работать», — сказал Емелин на послематчевой пресс-конференции.

ЦСКА на выезде разгромил «Югру», выиграв третий матч подряд

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Также видео доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.