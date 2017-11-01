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175 лет назад 2016
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Никитин: у ЦСКА не получилось большинство в матче с «Югрой»

Хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал разгром «Югры» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Дома москвичи также разгромили ханты-мансийцев со счётом 5:0.

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«Ребята забили хорошие голы. Неплохо отработали меньшинство, но сегодня не получилось большинство. Довольны игрой, довольны победой», — сказал главный тренер московской команды на послематчевой пресс-конференции.

Также видео пресс-конференции матча в Ханты-Мансийске доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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