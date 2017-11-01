НХЛ объявила имя лучшего новичка октября

Национальная хоккейная лига признала нападающего «Аризона Койотс» Клейтона Келлера лучшим новичком октября — первого месяца регулярного чемпионата, информирует официальный сайт организации.



19-летний хоккеист набрал 15 (9+6) очков в 13 матчах регулярного чемпионата. Показатель полезности нападающего при этом составил «-9».



Сообщается также, что конкурентами Келлера за звание лучшего новичка месяца были Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Уилл Бутчер, Йеспер Братт (оба – «Нью-Джерси Дэвилз») и Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).

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