Джо Торнтон набрал своё 1400-е очко в НХЛ, это 20-е место за всю историю лиги

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» отметился голевой передачей.



Это 1400-е (386+1014) очко 38-летнего канадского хоккеиста в 1458 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Торнтон занимает 20-е место, отставая от идущего 19-м Дэйла Хаверчака на 9 очков.

Также видео юбилейного набранного очка Джо Торнтона доступно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.