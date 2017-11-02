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175 лет назад 2016
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Джо Торнтон набрал своё 1400-е очко в НХЛ, это 20-е место за всю историю лиги

Хоккей

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» отметился голевой передачей.

Это 1400-е (386+1014) очко 38-летнего канадского хоккеиста в 1458 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Торнтон занимает 20-е место, отставая от идущего 19-м Дэйла Хаверчака на 9 очков.

Также видео юбилейного набранного очка Джо Торнтона доступно в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон
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