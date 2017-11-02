Толванен – о доверии тренеров: зря российские наставники не верят в молодёжь

18-летний нападающий «Йокерита» Ээли Толванен рассказал о необходимости доверия молодым хоккеистам со стороны тренеров команд КХЛ.



«Мне кажется, что всё зависит от конкретного тренерского штаба. У нас в «Йокерите» я играю во втором звене, получаю достаточное количество игрового времени. Перед сезоном у меня появился шанс попасть в команду, мы неплохо сыгрались с Брайаном О'Ниллом. «Йокериту» удался хороший старт, всё было здорово, играть было приятно и нетрудно, у каждого был большой запас уверенности в своих силах.

Мне кажется, что российские тренеры не доверяют молодым хоккеистам потому, что тем свойственно совершать ошибки. Считаю, что это неправильно. Когда ты молод и не слишком опытен, то ошибки неизбежны, но именно они дают возможность чему-то научиться, в чём-то прибавить. Я играю в одной из ведущих троек, но тоже совершаю ошибки, что-то делаю неправильно, но именно так можно развить свои сильные стороны и хоккейный талант. Ошибки и их разбор – это те же хоккейные уроки», — сказал Толванен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Толванен набрал 23 (13+10) очка в 25 матчах сезона и идёт на седьмом месте в споре снайперов.

Толванен: я люблю внимание, но помню, что остаюсь одним из самых молодых в КХЛ

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