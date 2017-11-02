Кожевников: Салак успокоит нервы, у него всё будет хорошо, это классный вратарь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил текущее выступление «Сибири» и то, что вместо Салака сейчас в воротах играет Алексей Красиков.

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«Равноценных вратарей никогда не будет, каждый голкипер хочет играть и быть в тонусе. У всех бывают спады. Всё будет нормально, при данном графике чемпионата то, что команда уступает в нескольких матчах подряд, – это нормально. Всё зависит от мастерства тренера, от того, насколько он сможет вывести команду из этой ситуации.

А насчёт Салака могу сказать, что это хороший вратарь, но у каждого бывают моменты, когда он начинает проседать. Где-то сказывается психология, где-то – большие нагрузки. Он восстановится, успокоит нервы, и всё у него будет хорошо. Это классный вратарь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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