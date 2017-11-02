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175 лет назад 2016
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«Северсталь» подготовила игровой свитер для Вадима Шипачёва

Хоккей

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев в интервью пресс-службе поделился ожиданиями перед выездной серией команды. На видео, которое было снято в раздевалке команды, видно игровой свитер с фамилией и номером нападающего Вадима Шипачёва.

Форвард летом переехал за океан в клуб «Вегас Голден Найтс», но позже расторг контракт и собирается вернуться в Россию.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь Вадим Шипачёв
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