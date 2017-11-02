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«Салават» в гостях одолел «Куньлунь», одержав первую победу над китайским клубом

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», игра завершилась со счётом 2:3. Ранее пекинский и уфимский клубы играли между собой трижды, и каждый раз победа оставалась за «Ред Стар».

В составе команды хозяев дубль на свой счёт записал нападающий Жильбер Брюле. Среди подопечных Эркки Вестерлунда заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Макаров, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен, забивший победный гол на последней минуте основного времени.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3 0:1, 1:1, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Макаров (Коротков, Майоров) – 10:05 (5x5), 1:1 – Брюле – 24:51 (5x4), 1:2 – Кемппайнен (Умарк) – 29:44 (4x4), 2:2 – Брюле (Воробей, Дефацио) – 57:19 (5x5), 2:3 – Ларсен (Умарк) – 59:07 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев
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