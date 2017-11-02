«Салават» в гостях одолел «Куньлунь», одержав первую победу над китайским клубом

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева», игра завершилась со счётом 2:3. Ранее пекинский и уфимский клубы играли между собой трижды, и каждый раз победа оставалась за «Ред Стар».



В составе команды хозяев дубль на свой счёт записал нападающий Жильбер Брюле. Среди подопечных Эркки Вестерлунда заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Макаров, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен, забивший победный гол на последней минуте основного времени.



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