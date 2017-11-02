Крикунов: «Автомобилист» дважды пропустил после грубейших ошибок

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итог матча с «Трактором», в котором его команда уступила сопернику со счётом 2:3 ОТ.



«Надо забивать моменты, которые создали. В конце матча Паре не забил, когда ему Крикунов отдал. Получили два гола с грубейших ошибок, в последнем Трямкин ошибся, и первый тоже после ошибки. Надо забивать. В прошлой игре у нас первое звено забило шесть голов. В этой игре нападающие ничего не забили, только защитники. Нападающие должны свою работу выполнять, не получилось сегодня.



Перебросали соперника в два раза? Что такое броски?! Это же не голы. Можно и в три раза перебросать, но надо забивать. Игра Коваржа? В принципе, сыграл нормально, может, только первый гол на нем. Паренто — шестой легионер? Нет, у нас их пять, Бек пока не играет. Когда увидим Мегалинского? Это долгая песня, дай бог, чтобы в январе появился», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» уступил «Трактору» в овертайме, прервав победную серию