П. Воробьёв: состояние у Ильи сейчас удручённое, не мальчик уже

Заместитель управляющего директора по подготовке резерва СКА Пётр Воробьёв прокомментировал уход сына, Ильи Воробьёва, из магнитогорского «Металлурга».



«Металлург» из шести последних матчей проиграл пять. Тех игроков, которые феерили в прошлом и позапрошлых сезонах, нет. А заменить оказалось их некому. Да и потом, постарели люди, команда требует смены поколений. В общем, не знаю, как они там сумеют перезагрузиться. Ясно, что состояние у Ильи сейчас удручённое. Потому что в этих всех сезонах «Магнитка» неплохо смотрелась. Назрела смена поколений, не могут ребята до пенсии работать. Работа в сборной, надеюсь, отвлечёт Илью. Не мальчик уже. Мало тренеров, которых не снимали. Меня тоже когда-то снимали", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Ильёй Воробьёвым