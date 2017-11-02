Скудра: ключевой гол пропустили, когда судьи не заметили подсечку на пятаке

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:4).



«В принципе, мы начали неплохо, хороший, считаю, первый период. Второй период был ключевым в этом матче. «Локомотив» начал мощно, но игра состоит из мелочей: при счёте 1:0, вместо того чтобы пять минут играть в большинстве, мы получили гол при подсечке на пятаке. Это однозначно ключевой момент, непонятно, как явный момент можно было пропустить, в борьбе явная подсечка по ногам, и, увы, считаю, это ключевой момент. Но всё равно надо отдать должное «Локомотиву» — они очень мощно провели особенно первую половину второго периода, мы её провалили, поэтому проиграли второй период и матч», — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

«Торпедо» проиграло «Локомотиву», потерпев шестое поражение в семи матчах