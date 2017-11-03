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«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс», Эллер оформил дубль

Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» победили гостей из «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 4:3.

В первом периоде Тейлер Чорни и Ларс Эллер забросили по шайбе в составе столичного клуба, гости ответили точным броском Джона Тавареса после передачи Андерса Ли. Затем Ли стал автором и двух голов, за «Вашингтон» отличился Алекс Чиассон. За четыре минуты до окончания матча дубль оформил и Эллер, эта шайба стала решающей в игре.

Отметим, что никто из российских хоккеистов «Кэпиталз» не отметились результативными действиями. Капитан Александр Овечкин провёл на льду 20 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Аналогичный результат у Евгений Кузнецова, получившего 19 минут игрового времени, Дмитрий Орлов сыграл 23 минуты.

В параллельной встрече игрового вечера «Бостон Брюинз» одержал победу над соперниками из «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1, продлив свою беспроигрышную серию до трёх матчей. «Вегас» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3 2:1, 1:1, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Чорни (Стивенсон, Эллер) – 05:55 (5x5), 1:1 – Таварес (Ли, Бейли) – 13:01 (5x4), 2:1 – Эллер (Стивенсон, Боуи) – 16:19 (5x5), 2:2 – Ли (Бейли, Барзал) – 36:18 (5x4), 3:2 – Чиассон (Карлсон, Бигл) – 36:30 (5x5), 3:3 – Ли (Хикки, Таварес) – 47:00 (5x5), 4:3 – Эллер (Уилсон, Карлсон) – 56:39 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Нэш (Чарник, Круг) – 23:24 (5x5), 1:1 – Икин (Шмидт) – 29:34 (5x5), 2:1 – Курали (Дебраск, Круг) – 49:53 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Вегас Голден Найтс
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