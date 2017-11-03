«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс», Эллер оформил дубль

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» победили гостей из «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 4:3.



В первом периоде Тейлер Чорни и Ларс Эллер забросили по шайбе в составе столичного клуба, гости ответили точным броском Джона Тавареса после передачи Андерса Ли. Затем Ли стал автором и двух голов, за «Вашингтон» отличился Алекс Чиассон. За четыре минуты до окончания матча дубль оформил и Эллер, эта шайба стала решающей в игре.



Отметим, что никто из российских хоккеистов «Кэпиталз» не отметились результативными действиями. Капитан Александр Овечкин провёл на льду 20 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Аналогичный результат у Евгений Кузнецова, получившего 19 минут игрового времени, Дмитрий Орлов сыграл 23 минуты.



В параллельной встрече игрового вечера «Бостон Брюинз» одержал победу над соперниками из «Вегас Голден Найтс» со счётом 2:1, продлив свою беспроигрышную серию до трёх матчей. «Вегас» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.