«Калгари» выиграл у «Питтсбурга» в овертайме, Малкин отметился передачей

«Калгари Флэймз» добился успеха в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Соперники не могли открыть счёт на протяжении 56 минут, пока в составе «Калгари» не отличился Шон Монахан. «Пингвины» сумели перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени — Евгений Малкин отдал передачу на Патрика Хёрнквиста. Однако в дополнительное время точный бросок Марка Джиордано свёл на нет усилия действующих чемпионов избежать поражения.



В отличие от матча в Канаде, параллельная игра в Денвере получилась куда более результативной. «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз», результат встречи — 5:3.



В составе хозяев выделим россиянина Наиля Якупова, передача форварда в эпизоде со вторым голом позволила ему набрать первое очко за последние восемь матчей. Теперь в активе нападающего 6 очков (3 гола и 3 передачи).