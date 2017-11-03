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«Калгари» выиграл у «Питтсбурга» в овертайме, Малкин отметился передачей

Хоккей

«Калгари Флэймз» добился успеха в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Соперники не могли открыть счёт на протяжении 56 минут, пока в составе «Калгари» не отличился Шон Монахан. «Пингвины» сумели перевести игру в овертайм за минуту до окончания основного времени — Евгений Малкин отдал передачу на Патрика Хёрнквиста. Однако в дополнительное время точный бросок Марка Джиордано свёл на нет усилия действующих чемпионов избежать поражения.

В отличие от матча в Канаде, параллельная игра в Денвере получилась куда более результативной. «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз», результат встречи — 5:3.

В составе хозяев выделим россиянина Наиля Якупова, передача форварда в эпизоде со вторым голом позволила ему набрать первое очко за последние восемь матчей. Теперь в активе нападающего 6 очков (3 гола и 3 передачи).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Монахан (Годро, Броди) – 55:53 (5x4), 1:1 – Хёрнквист (Летанг, Малкин) – 58:48 (6x5), 2:1 – Джиордано (Ткачук) – 62:19 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 3 3:0, 1:1, 2:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Каллен (Райлли, Винник) – 04:46 (5x5), 2:0 – Нидеррайтер (Дамба) – 04:56 (5x5), 3:0 – Эннис (Каллен, Дамба) – 15:51 (5x5), 4:0 – Сутер (Койву, Гранлунд) – 32:09 (5x5), 4:1 – Галлахер (Юдон) – 33:09 (5x5), 5:1 – Спаржон (Койву, Гранлунд) – 40:34 (5x4), 5:2 – Шоу (Дано, Пачьоретти) – 49:14 (5x5), 5:3 – Галлахер (Плеканец) – 54:47 (5x5), 6:3 – Фолиньо – 58:05 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Наиль Якупов
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