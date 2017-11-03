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175 лет назад 2016
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«Виннипег» — «Даллас»: Бенн подрался с Бафлином после хита на Радулове

Хоккей

«Виннипег Джетс» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 5:2.

Во втором периоде при счёте 3:1 защитник «Виннипега» Дастин Бафлин в своей зоне провёл силовой приём на Александре Радулове, после чего за партнёра по команде вступился капитан «Далласа» Джейми Бенн. Они с Бафлином сначала долго толкались, а затем сбросили перчатки. Оба нанесли по несколько ударов, в итоге Бафлин повалил соперника на лёд.

Видео хита Бафлина на Радулове можно посмотреть в «твиттере» Дилана Наводны.

Видео драки можно посмотреть в «твиттере» Дилана Надводны.

Пятая шайба Радулова в сезоне не спасла «Даллас» от поражения в Виннипеге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Даллас Старз Дастин Бафлин Джейми Бенн
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