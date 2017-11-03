«Виннипег» — «Даллас»: Бенн подрался с Бафлином после хита на Радулове

«Виннипег Джетс» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» со счётом 5:2.



Во втором периоде при счёте 3:1 защитник «Виннипега» Дастин Бафлин в своей зоне провёл силовой приём на Александре Радулове, после чего за партнёра по команде вступился капитан «Далласа» Джейми Бенн. Они с Бафлином сначала долго толкались, а затем сбросили перчатки. Оба нанесли по несколько ударов, в итоге Бафлин повалил соперника на лёд.

Видео хита Бафлина на Радулове можно посмотреть в «твиттере» Дилана Наводны.

Видео драки можно посмотреть в «твиттере» Дилана Надводны.