Радулов: у «Далласа» был шанс вернуться в игру, пока «Джетс» не забили 4-й гол

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил шайбу и был признан третьей звездой матча. Россиянин продлил результативную серию (4+3) до 4 игр. Всего в 13 матчах сезона Радулов набрал 11 (5+6) очков.

«Виннипег» — «Даллас»: красивый гол Радулова с неудобной руки

«В НХЛ, если ты уступаешь в первом периоде со счётом 0:3, вернуться в игру трудно. Я думаю, что мы прилично поработали во втором периоде. У нас был шанс вернуться в игру, но затем соперник забил четвёртый гол и играл от обороны. Мы не смогли переломить ход матча», — цитирует Радулова официальный сайт НХЛ.