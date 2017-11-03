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175 лет назад 2016
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Нойвирт — о победе над «Сент-Луисом»: это одна из наиболее горячих команд в НХЛ

Хоккей

Вратарь «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт поделился эмоциями от победы над «Сент-Луис Блюз» (2:0). Вратарь сыграл на ноль при 33 сейвах и был признан второй звездой игрового дня.

«Это невероятно. Соперник — одна из наиболее горячих команд в НХЛ. Уступая в счёте, они активизировались. Мы знали, что «Сент-Луис» часто забивает в начале матчей. Я нашёл свою игру, а полевые игроки мне помогли. Особенно — при игре в меньшинстве. Они заблокировали много бросков», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз
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