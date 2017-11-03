Пресс-секретарь президента РФ — о Putin Team: приветствуем желание Овечкина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об инициативе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

Овечкин — о Putin Team: дело не в политике, я просто поддерживаю свою страну

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем. И мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», – передаёт слова пресс-секретаря президента «Интерфакс».

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