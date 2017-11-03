НХЛ и НХЛПА могут обсудить вопрос употребления марихуаны в медицинских целях

Профсоюз игроков НХЛ может поднять вопрос о возможности употребления в медицинских целях марихуаны, которая будет легализована в Канаде 1 июля 2018 года. Этот наркотик не относится к допингу и не включён в список НХЛ по запрещённым препаратам. Однако марихуана входит в список веществ, на которые игроки проверяются под эгидой совместной программы НХЛ и НХЛПА по злоупотреблению наркотиками и поведенческому здоровью.



Список пересматривается каждый год, однако инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщает, что лига не поддерживает какие-либо изменения. Источник в профсоюзе отмечает, что если в Канаде признают марихуану приемлемым средством для снятия боли, то стороны по крайней мере должны будут также обсудить этот вопрос.