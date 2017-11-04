Доан: думал о Пхёнчхане, но я уважаю Олимпиаду. На ней надо показывать максимум

Легенда «Аризоны Койотс» Шейн Доан, который после сезона-2016/17 завершил карьеру, сообщил, что рассматривал возможность сыграть на Олимпиаде 2018 года, но в итоге отказался, потому что не был уверен, что покажет максимум.



«Я рассматривал возможность сыграть на Олимпиаде, даже разговаривал с генеральным менеджером сборной Канады Шоном Бурком. Это было очень занимательно. У меня был план насчёт того, что делать, если буду играть в Пхёнчхане. Мы разговаривали об этом с семьёй, и всё свелось к тому, что я очень уважаю Олимпиаду. Это величайший символ спорта, потому что он сближает весь мир.



Если ты собираешься ехать на Игры, то должен полностью быть включён и способен показать максимум. Я не знал, смогу ли это сделать, хочу ли я куда-то ехать и играть за какой-нибудь клуб, чтобы подготовиться к выступлению в сборной», — цитирует Доана Sportsnet.

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