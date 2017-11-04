«Нэшвилл» в гостях переиграл «Анахайм»

«Нэшвилл Предаторз» добыл победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Скотт Хартнелл (7-я минута), Роман Йози (20), Мэтт Ирвин (24), Виктор Арвидссон (38) и Пи Кей Суббэн (60). За «Анахайм» голы забили Антуан Верметт (25), Хампус Линдхольм (40) и Якоб Сильверберг (48).

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился.