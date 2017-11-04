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«Нэшвилл» в гостях переиграл «Анахайм»

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» добыл победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Скотт Хартнелл (7-я минута), Роман Йози (20), Мэтт Ирвин (24), Виктор Арвидссон (38) и Пи Кей Суббэн (60). За «Анахайм» голы забили Антуан Верметт (25), Хампус Линдхольм (40) и Якоб Сильверберг (48).

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 8 секунд, но результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 5 0:2, 2:2, 1:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Хартнелл (Йози, Оберг) – 06:26 (5x5), 0:2 – Йози (Сиссонс, Годро) – 19:11 (5x5), 0:3 – Ирвин (Вебер, Годро) – 23:05 (5x5), 1:3 – Верметт (Каше, Ритчи) – 24:24 (5x5), 1:4 – Арвидссон (Экхольм, Фиала) – 37:20 (5x4), 2:4 – Линдхольм (Ракелль) – 39:45 (5x4), 3:4 – Сильверберг (Грант, Вагнер) – 47:41 (5x5), 3:5 – Суббэн (Ринне, Уотсон) – 59:42 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Алексей Емелин
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